Son Mühür- 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, işletmelerin kredi kartı ile ödeme kabul ettikleri anda tüketiciden ek ücret talep etmesini kesin şekilde yasaklıyor. Buna rağmen birçok vatandaş alışveriş sırasında “kartla öderseniz yüzde 5–10 fark var” uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlar, işletmelerin öne sürdüğü “POS cihazı komisyonu” gerekçesinin hukuken hiçbir karşılığı olmadığını belirterek, “Tüketiciden komisyon alınması hiçbir koşulda meşru değildir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Komisyon uygulamasının en yaygın olduğu işletmeler

Tüketici şikayetleri ve saha kayıtlarına göre en fazla komisyon talep eden işletmeler şu şekilde öne çıkıyor:

Bakkallar

Mahalle marketleri ve tekel bayileri

Kırtasiyeler

Kuaförler ve güzellik merkezleri

Taksiler

Küçük restoran ve kafeler

Ayrıca yüksek tutarlı alışverişlerin yapıldığı kuyumcular, telefon satıcıları ve oto tamirhanelerinde de kartla ödeme için ek ücret istendiği belirtiliyor.

Tüketiciler komisyonu geri alabiliyor

Yasaya aykırı şekilde alınan ücretler, tüketiciler tarafından Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılarak geri alınabiliyor. Başvuru için;

Ödeme fişi

Komisyonun talep edildiğini gösteren mesaj, belge veya görüntü

sunulması yeterli oluyor.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı’na iletilen şikayetler sonrasında işletmelere idari para cezası uygulanabiliyor.

Uzmanlar, “Faturaya yansıtılan hiçbir kart farkı geçerli değildir” diyerek tüketicileri bilinçli olmaya çağırıyor. “Komisyon”, “POS farkı”, “hizmet bedeli” gibi adlarla talep edilen her tür ücretin kanuna aykırı olduğu vurgulanıyor.

Tüketiciler ne yapmalı?

Kartla ödeme sırasında ek ücret talep edilirse mutlaka ödeme belgesini saklayın.

Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak iade talep edin.

Gerekirse Ticaret Bakanlığı’na veya BDDK’ya şikayet oluşturun.

Uzmanlara göre tüketicilerin bilinçli hareket etmesi, yasaya aykırı uygulamaların önüne geçilmesinde kritik önem taşıyor.