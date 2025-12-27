Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu kapsamında 1 Ocak tarihi resmi tatil olarak uygulanıyor ve bu tarihte kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı oluyor. Ancak gıda perakendesi gibi temel ihtiyaçlara yönelik sektörlerde hizmet akışı kesintisiz devam ediyor. Zincir marketler, vatandaşların son dakika ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına hem yılbaşı gecesi hem de yılın ilk günü belirli saat aralıklarında hizmet vermeyi sürdürüyor.

31 Aralık Yılbaşı Gecesi Marketler Kaça Kadar Açık?

Yılın son günü olan 31 Aralık Salı günü, marketlerde yılbaşı alışverişi yoğunluğu yaşanması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, zincir marketler bu özel günde normal mesai düzeninde çalışıyor. BİM, A101 ve ŞOK gibi yaygın şube ağına sahip marketler, sabah saat 09.00 itibarıyla kapılarını açıyor. Müşterilerin alışverişlerini tamamlayabilmesi için akşam kapanış saati ise standart uygulama olan 21.00 olarak belirlendi.

Migros ve diğer büyük süpermarket zincirleri de benzer bir çalışma takvimi uyguluyor. Ancak alışveriş merkezleri (AVM) içerisinde yer alan market şubeleri, AVM'nin kapanış saatine uyumlu olarak saat 22.00'ye kadar hizmet verebiliyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, özellikle kapanış saatine yakın dilimlerde yerel şubelerin inisiyatif alabileceği durumları göz önünde bulundurarak alışverişlerini erken saatlerde tamamlaması öneriliyor.

1 Ocak Resmi Tatilinde BİM, A101 ve ŞOK Çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Çarşamba günü, resmi tatil olmasına rağmen zincir marketler faaliyetlerine devam ediyor. BİM, A101 ve ŞOK mağazaları, 1 Ocak sabahı itibarıyla müşterilerini ağırlamaya başlıyor. Bu tarihte de açılış ve kapanış saatlerinde genel merkezler tarafından aksi bir karar açıklanmadığı sürece standart tarife uygulanıyor. Marketler, akşam saat 21.00'e kadar açık kalarak hizmet sunuyor.

AVM içerisinde bulunan Migros mağazaları ise AVM yönetimlerinin belirlediği saatler çerçevesinde, genellikle 22.00'ye kadar açık kalıyor. Resmi tatil günlerinde bazı küçük şubelerin veya AVM dışı mağazaların açılış saatlerinde bölgesel farklılıklar olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, tüketicilerin gitmeyi planladıkları şubenin çalışma saatlerini online platformlar üzerinden teyit etmesinde fayda bulunuyor.