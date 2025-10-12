Son Mühür- Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, “Hit Me Hard and Soft” turnesi kapsamında ABD’nin Miami kentinde sahne aldı. Ancak unutulmaz bir gece olması beklenen konser, genç yıldız için kısa süreli paniğe sahne oldu.

Hayran selamlaşması kötü bitti

Konserin ilerleyen dakikalarında sahnenin ön kısmına ilerleyen 23 yaşındaki Billie Eilish, her zaman olduğu gibi hayranlarıyla yakın temas kurmak istedi.

Barikatların arkasındaki hayranlarına elini uzatan sanatçı, bir kişinin aniden kolunu tutup kendisini aşağıya çekmesiyle dengesini kaybederek sahne önünde yere düştü.

Güvenlik ekipleri saniyeler içinde müdahale etti

Olayın ardından konser alanındaki güvenlik görevlileri hızla harekete geçti. Eilish’i çeken kişi kısa sürede konser alanından uzaklaştırıldı. Sanatçı ciddi bir yara almadan ayağa kalkarken, olayın şokuna rağmen konserine ara vermeden devam etti.

Soğukkanlı tavrıyla büyük takdir topladı

Grammy ödüllü şarkıcı, yaşadığı bu beklenmedik olay karşısında profesyonelliğini korumasıyla izleyicilerden alkış aldı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Eilish’in sahneye devam etme kararlılığını övdü. Hayranların çoğu ise güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan yorumlarda bulundu.

Miami polisi: “Saldırgan konser alanından çıkarıldı”

Olay kısa sürede Miami Polis Departmanı’nın da gündemine geldi. Yetkililer, yaptıkları açıklamada, sanatçıya fiziksel temasta bulunan kişinin konser alanından çıkarıldığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.