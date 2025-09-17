Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kuruluşunun 50. yılında başlattığı 'Akıllı Kampüs' projesi kapsamında önemli bir adım atıyor. Kampüs girişleri ve otoparklar, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile kontrol altına alınarak ücretli hale getirilecek. Bu uygulama ile hem kampüs güvenliğinin artırılması hem de elde edilen gelirle öğrencilere burs ve araştırma projelerine kaynak sağlanması hedefleniyor.

Güvenlik ve gelir elde etme öncelikli amaçlar

Uzun süredir kampüs içindeki trafik yoğunluğu, kontrolsüz giriş-çıkışlar ve otopark sorunlarıyla mücadele eden Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi, bu sorunları çözmek amacıyla PTT ile işbirliği yaparak HGS Park sistemini hayata geçirmeye karar verdi. 25 Eylül'de başlayacak olan yeni sistemle birlikte kampüs içerisine 9 adet HGS kamerası yerleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kampüsün kontrolsüz bir mahalle parçası haline gelmesini engellemek için bu kararı aldıklarını ve bu projenin "akıllı kampüs" vizyonunun ilk adımı olduğunu belirtti.

Ücretlendirme tarifesi ve abonman seçenekleri

Yeni düzenlemeye göre, üniversiteye araçla giriş yapanlar belirli bir süre içerisinde çıkış yapmadıkları takdirde ücret ödemek zorunda kalacak. Hastane otoparkında ilk bir saat ücretsizken, sonrasında her bir saat için 50 TL ücret alınacak. Görükle Kampüsü ana otoparklarında ise 10 dakikadan sonraki her giriş için 50 TL ödeme yapılacak. Öğrenciler için yıllık otopark abonman ücreti 3 bin TL olarak belirlenirken, vatandaşlar için bu ücret 4 bin 500 TL olacak. Ticari işletme çalışanları ise yıllık 3 bin 500 TL abonman ücreti ödeyecek.

Sosyal ve sürdürülebilir bir kampüs hedefi

Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi, bu yeni uygulamayla sadece maddi bir gelir elde etmeyi değil, aynı zamanda daha güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir kampüs ortamı yaratmayı amaçlıyor. Elde edilecek gelirin doğrudan öğrencilere burs olarak verilmesi ve üniversitenin araştırma altyapısının güçlendirilmesi, projenin en önemli sosyal boyutunu oluşturuyor. Üniversite, bu dönüşümle birlikte hem akademik hem de sosyal ve çevresel anlamda bir yaşam merkezi olmayı hedefliyor. Rektör Yılmaz, bu düzenlemenin tüm kampüs paydaşlarını gözeten, modern ve güvenli bir ortam oluşturma yolunda atılmış stratejik bir adım olduğunu ifade etti. Yeni sistemin, kampüs yaşam kalitesini artırması ve üniversitenin gelecekteki projeleri için sağlam bir finansal zemin hazırlaması bekleniyor.