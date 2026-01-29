Son Mühür- Bilim dünyası pankreas kanserini yenme konusunda İspanya'dan gelen haberle bir kez daha neden olmasın sorusunu sormaya başladı.

En ölümcül kanser türlerinden biri olan ve beş yıllık periyotta her yüz vakadan sadece sekizinin hayatta kalabildiği pankreas kanserine karşı İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi (CNIO)’nda Prof. Dr. Mariano Barbacid liderliğindeki ekibin fareler üzerinde gerçekleştirdiği deneylerde başarıya ulaşıldığı açıklandı.



Prestijli bilim dergisi PNAS'ta yayınlanan çalışmaya göre üçlü terapi yöntemiyle fareler üzerindeki deneylerde tümörlerin tamamen ortadan kalktığı ve 200 günlük periyotta tekrarlama gözlenmediği açıklandı.



Bu çalışmalar yüzünden evet diyorum...



Williams Cancer Institute'in (WCI) Kurucusu ve Direktörü Onkoloji uzmanı Jason R. Williams,

İnsanlar bana sürekli kanseri bir gün tedavi edip edemeyeceğimizi soruyorlar. İşte bu tür çalışmalar yüzünden ben "evet" diyorum.

Barbacid'in üçlü kombinasyonu, karşılaştığımız en ölümcül kanserlerden biri olan pankreas tümörlerini tamamen ortadan kaldırdı ve direnci önledi.

Buna immünoterapiyle gördüklerimizi, tümör içi yaklaşımları, kombinasyon protokollerini ekleyin. Parçalar bir araya geliyor. Her zamankinden daha yakınız'' mesajıyla yaşanan gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Klinik çalışmalar ne zaman?



Prof. Barbacid liderliğindeki ekibin ön klinik deneylerde fareler üzerinde elde ettiği başarıya rağmen insanlar üzerinde klinik çalışmaların başlamasının on yıllar alabileceği belirtiliyor.



