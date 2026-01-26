Son Mühür- Türk bilim insanlarının başarı çıtasını bir adın yukarı taşıyan isimler arasında yer alan Doç. Dr. Urartu Şeker, ekibiyle birlikte iki akıllı ilacı birleştirerek genetik mühendislik alanında yeni bir dönem başlamasına zemin hazırlamıştı.

Bu gelişmeyle ilgili haberlerin ardından özellikle kanser hastalığının tedavisine yönelik onlarca mesaj aldığını belirten Şeker, ilaç konusunda öneride bulunmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Ülkemizde bu konuda eksiklik var...



''Söz konusu haberlerden sonra pek çok e-posta, instagram, twitter DM aldım. Mesajların neredeyse tamamı kanser hastalarında ilaç kullanımına dair bilgi ya da terapi tavsiyesi isteği.

Ülkemizin bu konularda ciddi ve son noktayı hedefleyen medikal biyoteknoloji çalışmalarına ihtiyacı çok açık'' diyen Doç. Dr. Urartu Şeker,

''Daha öncede belirttiğim gibi ben TIP doktoru değilim, herhangi bir ilaç ya da terapi ile ilgili öneride bulunmak, yönlendirme yapmak için bilgim de, yetkim de yok.

Değerli hastalar/hasta yakınları hastalığınızın tedavisi ile ilgili en güvenilir ve en işe yarar bilgiyi sizleri yakından takip eden, bu işin uzmanı emektar onkolog doktorlarınızdan alabilirsiniz. Çoğu kez -söyleyene kolay- sabır gerekiyor.

Sahte bilimci ve şifacılar...



Hastaların çaresizliğini anlamaya çalışıyorum ama çok zor olduğuna eminim yaşamayan için. Bu vesile ile alternatif tedavi adı altında kendilerinin çaresizliğinden faydalanmaktan başka derdi olmayan otlardan mucize çıkaran dolandırıcılara, sahte bilimcilere, şifacılara itimat etmemelerini diliyorum.

Tüm hastalarımıza, acil şifalar diliyorum.'' mesajı verdi.