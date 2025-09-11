Son Mühür- Eurovision Şarkı Yarışması 2026’ya aylar kala, İsrail’in olası katılımı Avrupa’da ciddi diplomatik gerilime yol açtı.

İrlanda’nın ulusal yayıncısı RTE, İsrail’e izin verilmesi halinde yarışmadan çekileceğini duyururken, İspanya’dan da benzer bir çıkış geldi.

"İsrail'in katılımı ahlaki açıdan kabul edilemez"

İrlanda yayıncısı RTE, kararını Gazze’de yaşanan can kayıpları, gazetecilere yönelik saldırılar ve bölgeye uluslararası basının girişinin engellenmesi gibi gerekçelerle açıkladı. RTE, bu koşullar altında İsrail’in katılımının “ahlaki açıdan kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

"Eurovision’dan çekilmesi gerekir"

İspanya’da ise Kültür Bakanı Ernest Urtasun, kamu yayıncısı RTVE’ye çağrıda bulunarak “İsrail’in katılımı normalleştirilemez, RTVE’nin de bu durumda Eurovision’dan çekilmesi gerekir” dedi. Bakan, kararın Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) tutumuna bağlı olduğunu hatırlattı.

EBU, yayıncıların 2026 yarışmasına katılıp katılmayacaklarına dair son tarih olarak Aralık ayını belirledi. Bu süre içinde ülkeler ceza almadan çekilme hakkına sahip olacak.

Böylece Eurovision 2026, şimdiden yalnızca müzikle değil, uluslararası siyasetin gölgesinde de tartışılmaya başlandı.