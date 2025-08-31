Son Mühür- Türk tarihi ve Türk-İslam kültürü üzerine çalışmalarıyla dikkat çeken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç, Türk Tarih Kongresi’ne sunduğu bildirinin reddedildiğini duyurdu.

‘’Türk Tarih Kongresi’ne bundan önce iki kere katılmama rağmen bu sefer reddedildim’’ hatırlatmasında bulunan Erkoç, ‘’Ben orada bildiri sunmaya layık görülmezken o sırada benim Akademik CV...’’ diyerek akademik geçmişini paylaştı.

Hepsine savaş açıyorum...

‘’Paylaşımlarıma gelen tepkilerden gördüğüm kadarıyla pek çok meslektaşım sebepsiz yere kongreden reddedilmiş.’’ Diyen Doç. Dr. Erkoç,

‘’Bunu yapan kişilerin kim oldukları kongrenin sayfasında kabak gibi yazıyor zaten. Ben şahsen bizi yıllarca oyalayan, bizi hep görmezden gelen, bugüne kadar tek bir tane atıf yapmayan, 40-50 yıl önce yazdıkları köhnemiş yazılarını zerre güncelleme ihtiyacı görmeyen bu kişileri akademisyen saymıyorum ve buradan hepsine açık bir şekilde savaş ilan ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bunların geçmişte yedikleri naneleri çarşaf çarşaf Türk kamuoyuna ve YÖK’e ifşa etmek boynumuzun borcudur bundan sonra böyle biline.’’ Mesajı verdi.

Erkoç’a İzmir’den destek...

Erkoç’un açıklamalarıyla gündeme gelen tartışmaları değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Uyar Türk Tarih Kurumu’nun objektif ve şeffaf olması gerektiğine dikkat çekti.

Uyar, ‘’TTK'nın XX. Tarih Kongresi'nde bildirileri ret edilen akademisyenlerin eleştirileri ciddiye alınmalıdır. Bu alanda objektif ve şeffaf olunmalıdır. Öyle olunuyorsa ortaya konulmalıdır. Raporlar kişiye gönderilmelidir. Liyakat önce akademide ve Atatürk'ün kurumunda olmalı.’’ Hatırlatmasında bulundu.