AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim 2020 İzmir depremi yıl dönümünde hükümete yönelik eleştirilerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yanıt verdi. Saygılı, “Depremden sonra hükümet hiçbir şey yapmadı demek, 1,5 yıl içinde yapılan 6 bin konutu görmezden gelmektir” ifadelerini kullandı.

“Acılar hâlâ taze ama gerçekleri görmezden gelmeyelim”

Yazılı açıklamasında deprem felaketinin yıldönümünde acıların hâlâ taze olduğunu belirten Bilal Saygılı, siyasetçilerin bu süreçte sağduyulu davranması gerektiğini vurguladı. Saygılı, “Bu şehirde yaşayan, bu acıyı paylaşan her sorumlu siyasetçi gibi bizler de sağduyulu olmalı, sorumluluk bilinciyle gerçekleri ortaya koymalıyız” dedi.

“Depremi siyasete alet etmek kabul edilemez”

Cemil Tugay’ın “Depremden sonra hükümet hiçbir şey yapmadı” açıklamasını eleştiren Saygılı, bu söylemin gerçeği yansıtmadığını söyledi:

“Depremden sonra hükümet hiçbir şey yapmadı demek, 1,5 yıl içinde yapılan yaklaşık 6 bin konutu görmezden gelmek demektir. Peki bunu söyleyenler kendileri ne kadar konut üretebildiler? Açıklasınlar!”

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Halk Konut’ projelerinde ilerleme kaydedemediğini, projelerin çoğunun tamamlanmadığını dile getirdi.

“Halk Konut projeleri ortada, kaynak bahanesi doğru değil”

Açıklamasında belediyenin “kaynak yok” iddiasını da eleştiren Saygılı, projelerin Dünya Bankası kredisi ile yürütülmesine rağmen sürecin yavaş ilerlediğini belirtti:

“Dönüşüm için çözüm diyerek ortaya koydukları Halk Konut projelerinde durum ortada: 1 tanesi dışında 42 tanesi ne durumda? 12 tanesi ise ‘kaynak yok’ dedikleri Dünya Bankası kredisiyle devam ediyor.”

“Dünya Bankası kredisi hazır, vatandaşın hizmetine açık”

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bakanlığa yaptığı başvurularda süreci yanlış aktardığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Belediyenizin yetkilileri kredinin bireysel olduğunu bilmelerine rağmen ısrarla kurumsal kullanım talebiyle başvurmuştur. Bakanlık, 27 Ağustos 2025 tarihli yazısında bu krediden İzmirli vatandaşlarımızın bireysel olarak yararlanabileceğini net şekilde açıklamıştır.”

Saygılı, 300 milyon Euro tutarındaki Dünya Bankası kredisinin hazır olduğunu ve İzmirli depremzedelerin kullanımına açık bulunduğunu da vurguladı.

“Kredi limitleri artırıldı, faiz oranı düşük tutuldu”

AK Partili Saygılı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, vatandaşları desteklemek amacıyla kredi şartlarını iyileştirdiğini belirtti:

“Sayın Murat Kurum’un onayıyla kredi tutarı 2,5 milyon TL’den 3 milyon TL’ye çıkarıldı. Vatandaşlarımız bu krediden 1 yıl ödemesiz, yüzde 0,69 faiz oranıyla yararlanabiliyor.”

“Gerçek çözüm isteyenler planları uzatsın, ruhsatları hızlandırsın”

Saygılı, Cemil Tugay’a “samimi çözüm isteyen başkan” çağrısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğer gerçekten samimi bir çözüm niyetiniz varsa, süreleri dolmak üzere olan K bölgesi planlarını uzatın, Dünya Bankası onayı çıkan binaların ruhsat süreçlerini hızlandırın. Biz AK Parti olarak, depremin ilk gününden itibaren çözümün adresi olduk ve olmaya devam ediyoruz.”

Saygılı, Halk Konut projelerinde mağdur edilen vatandaşların sesine kulak verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.