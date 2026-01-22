Son Mühür - Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, savcılık ifadesinin alınmasının ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Hancı’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadeye ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Bilal Hancı, savcılık ifadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul etti. Uyuşturucu kullanmaya 2024 yılında Amsterdam’da başladığını söyleyen Hancı, “Oldukça sarsıntılı ve psikolojik açıdan ağır bir boşanma sürecindeydim. Bu dönemde Amsterdam’da kokain ve MDM maddesini temin ederek kullanmaya başladım” dedi. 2024’ün başlarında Türkiye’ye döndüğünü belirten Hancı, dönüşünün ardından kullanım sıklığına ilişkin ise, “Genellikle ayda bir kez olacak şekilde, psikolojik süreçler nedeniyle kendimi kötü hissettiğim dönemlerde bu maddeyi kullandım” şeklinde ifade verdi.

Uyuşturucu maddeyi Türkiye’de arkadaş çevresinden temin ettiğini belirten Hancı, söz konusu kişilerin isimlerini şu an hatırlamadığını ancak hatırlaması halinde savcılığa bildirebileceğini söyledi. Hancı ayrıca, uyuşturucuyu başkalarına vermediğini, kimseye bu yönde bir teklifte bulunmadığını ve uyuşturucu kullanılan herhangi bir parti ya da organizasyona katılmadığını da ifadesinde kayda geçirdi.

Çoklu ilişki iddiası için ne dedi?

Hancı, dosya kapsamında ifadesi alınan B.B.A’nın kendisiyle ilgili “birlikte uyuşturucu kullandık ve birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadık” yönündeki iddialarına da cevap verdi. Hancı ifadesinde, "Fashion TV'nin güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler'de bulunan ve ismini bilmediğim ikametine yalnızca ikimiz gittik. Ben onun evine gittiğimde orada zaten kokain olduğunu gördüm. Ben de kullandığım için bana ikram etti ve birlikte kokain maddesini kullandık." dedi.

Hancı, olay sırasında herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmadığını belirterek, üçüncü bir kişinin bulunduğu ya da grup halinde bir durum yaşandığına ilişkin iddiaları ise kesin bir dille reddetti.