Büyümeyi Big Mac Endeksi üzerinden açıklayan finansal yatırım uzmanı Dr. İbrahim Can,

''Buna göre, bir Türk işçi, İngiliz işçiye göre, aynı sürede aynı işi yapmasına rağmen aynı hamburgeri satın alamayarak günden güne yoksullaşıyor.'' hatırlatmasında bulundu.

''2024 yılı verisiyle sunduğum bu hesaplamaya göre, Türk ve İngiliz işçiler arasında, Türklerin aleyhine 4,3 kat yoksulluk ve emek sömürüsü olduğu görülüyor'' diyen Can,

''Ayrıca, İngiltere'de asgari ücret alanların oranı yüzde 6,5 iken Türkiye'de bu oran yüzde 43 ve açlık sınırı altına karşılık geliyor.'' mesajı verdi.

Dr. İbrahim Can,

''Şimdi hala Türkiye'de konut piyasasının sosyoekonomik açıdan adil ve makul olduğunu yani üniversite mezunu veya sanayideki işçinin bir ömür çalışıp maaşıyla konut satın alabilmesi veya kirada bile insana yakışan bir yaşam sürebilmesi büyük bir sorun değil diye savunan varsa, hakaret etmeden akıl ve vicdanını da ortaya koyarak itiraz edebilmesi için "yorum" açık.'' çağrısında bulundu.