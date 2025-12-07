Evli ve 5 çocuk babası olan Osman Akın’ın hayatı, nedeni belirlenemeyen hıçkırık nöbetleri nedeniyle tamamen değişti. Nöbetlerin belirli bir döngü içinde ilerlediğini söyleyen Akın, şunları dile getirdi:

“Hıçkırık nöbetlerim 1,5 yıl önce başladı ve o günden beri devam ediyor. Bir hafta duruyor, bir hafta ise hiç durmadan devam ediyor. Nöbet geldiği zaman bir hafta boyunca aralıksız sürüyor.”

Yemek yiyemiyor, sürekli kusuyor

Nöbetlerin aktif olduğu dönemlerde hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir çöküş yaşadığını ifade eden Akın, beslenme düzeninin tamamen bozulduğunu belirtti. Sürekli kusma, mide ağrısı ve halsizlik nedeniyle günlük yaşamının neredeyse imkânsız hale geldiğini söyleyen Akın, “1,5 yıldır bu hıçkırık nöbeti beni mahvetti, perişan oldum” dedi.

Hastalıklarda çare bulunamadı

Rahatsızlığından kurtulmak için birçok hastaneye başvurduğunu aktaran Osman Akın, yapılan tüm tetkiklere rağmen bir sonuca ulaşılamadığını söyledi. Çok sayıda film çekildiğini, kan tahlilleri ve farklı testler yapıldığını belirten Akın, buna rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını ifade etti.

Ailesi de süreçten olumsuz etkileniyor

Uzun süredir devam eden sağlık sorununun yalnızca kendisini değil ailesini de yıprattığını belirten Akın, sürekli hastane sürecinin aile düzenlerini bozduğunu dile getirerek şu çağrıda bulundu:



“Bu hıçkırık nöbetleri beni çok yoruyor. Benim yüzümden ailem de sefil oldu. Bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum.”

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle günlük yaşamı ciddi şekilde etkilenen Osman Akın, hıçkırık krizlerinden kurtulabilmek için uzmanlardan ve yetkililerden destek talep ediyor.