Galatasaray altyapısında yetişen ve 2022-2023 sezonundan bu yana aralıksız olarak 5 sezondur Altay formasını terleten 28 yaşındaki Sefa Özdemir, kulüp tarihine adını yazdırdı. Siyah-beyazlı ekipte bugüne kadar 1. Lig'de 40, 2. Lig'de 25, 3. Lig'de 30 ve Türkiye Kupası'nda 5 müsabakada görev alan tecrübeli savunmacı, toplamda 100 resmi maça ulaşarak istikrarını kanıtladı. Sefa, bu süreçte skora da 3 gollük katkı sağladı.

Yasağa rağmen takımdan ayrılmayan tek isim

Altay'a dışarıdan transferle gelip, kulübün 5 yıldır devam eden transfer yasağına rağmen takımdan ayrılmayan tek futbolcu konumundaki Sefa Özdemir, gösterdiği vefayla taraftarın gönlünde taht kurdu. Sezon başında serbest kalma hakkı bulunmasına rağmen sözleşmesini 1 yıl daha uzatan başarılı stoper, derbi galibiyetiyle birlikte 100. maçını da geride bıraktı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada ise tecrübeli kaptan tebrik edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Sefa Özdemir, 2-1 kazandığımız müsabakada 100'üncü kez resmi olarak Büyük Altay formasını terletti. Kaptanımız Sefa Özdemir'i tebrik eder, siyah-beyazlı formayla nice başarılar dileriz."