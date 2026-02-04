Aydın’da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler Ocak ayında da yoğun şekilde sürdürüldü. 2026 yılı Ocak ayı boyunca İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından toplam 150 bin 65 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 27 bin 936 araca işlem yapıldı.

703 kaza, 1 can kaybı

Ocak ayı içerisinde Aydın genelinde 333 maddi hasarlı, 369 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 703 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 480 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Ehliyetlere el konuldu, araçlar trafikten men edildi

Denetimler kapsamında 385 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca 485 sürücü ile bin 221 araç trafikten men edildi. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin artırılması ve vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla alınan tüm tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, sürücülerden trafik kurallarına uymaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri ve alkollü araç kullanmamaları istendi. Kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin önemine dikkat çekildi.