Aydın’ın Efeler ilçesinde, hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinden kararlı takip

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda firari hükümlünün bulunduğu adres tespit edildi.

Adnan Menderes Bulvarı’nda yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde düzenlenen operasyonda, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyetten kararlılık mesajı

Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde suçların önlenmesi, faillerin yakalanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.