Son Mühür/Gamze Eskiköy- İMEAK İzmir Deniz Ticaret Odası Eylül ayı meclis toplantısının birinci oturumu Meclis Başkanı Argun Andüç’ün yönetiminde gerçekleşti. Meclis toplantısında konuşan İMEAK Eski meclis üyesi Ali Erkan Bezirgan, tarama izinlerinden körfezdeki kirliliğe, iskelelerin yenilenmesine kadar birçok değerlendirmelerde bulundu.

Önümüz açılmıyor!

Bezirgan, “Mart ayında müracaat edildi, 2 hafta önce Bayraklı’da denenmesi için izin çıktı: kil uygulaması. İzmir’de tarama yapmak için bakanlıktan izin alınması lazım. Üç kalkınma planında da gündeme geldi ancak bir türlü önümüz açılamıyor. İzmir’de deniz ulaşımını artıralım tamam ama bağlama yeri yok. Yatırım yapılacağı zaman büyütme imkânı da bulunmuyor çünkü özelleştirildi. Konak ve Karşıyaka iskelelerinin mutlaka elden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

İzmir Limanı’nın taramaya ihtiyacı var!

“İzmir Limanı’na gelince, gerçekten yürekten üzülüyorum” diyen Bezirgan şöyle devam etti:

“Önce körfeze bakmak lazım. Körfezi nasıl temizleriz diye düşünmeliyiz çünkü havaların ısınmasıyla birlikte kahverengi bir renk aldı. Denize müdahale için Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan izin almamız gerekiyor ve bu süreç de uzadı. Bayraklı bölgesinde yoğun kirlilik var. Algler çoğaldı. Birçok bilimsel çalışma yapıldı, İzmir Limanı’nın taramaya ihtiyacı var. Çinli bir grubun önerisi olmuştu: ‘Suni adalarla çözüm üretelim’ dediler ama bunlar ciddi maliyet gerektiriyor. Mart ayında müracaat edildi, 2 hafta önce Bayraklı’da denenmesi için izin çıktı: kil uygulaması. İzmir’de tarama yapmak için bakanlıktan izin alınması lazım”