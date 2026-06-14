İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Lübnan ulusal haber ajansı, İsrail'in Ghobeiry mahallesindeki bir binaya yaptığı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını basın ve ilgili sağlık kurulşlarına bildirildi. Bölgeden gelen haberlere göre İsrail'in, saldırılarının artarak devam etmesi bekleniyor.

İbrahim Rizai: Eğer bir anlaşma ya da uzlaşma arıyorsanız, siyonist rejimi kontrol altına almalısınız

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai yaptığı açıklamada, İsrail'in kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayarak, 'kuduz köpek' benzetmesi yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Eğer bir anlaşma ya da uzlaşma arıyorsanız, siyonist rejimi kontrol altına almalısınız. Eğer bu kuduz köpek kontrol altına alınmazsa, anlaşmanın mürekkebi kurumadan önce bacağınızı ısıracaktır" d