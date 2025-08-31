Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamlı bir sosyal destek programı başlattı. Bu program kapsamında, yoksul hanelerdeki 1 milyon 422 bin çocuk için 909 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirildiği açıklandı.

1,4 Milyon Çocuğa Eğitim ve Yaşam Desteği

Bakanlık tarafından yürütülen Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında, ailelerin çocuklarını okula göndermeleri teşvik ediliyor. Ocak-Temmuz 2025 dönemini kapsayan bu ödemeler, çocukların okul öncesinden lise sona kadar eğitim hayatına devam etmesini amaçlıyor. Bu destek, çocuk işçiliğinin önlenmesine de önemli katkılar sunuyor.

ŞEY faydalanıcılarına ayrıca eğitim materyalleri (kırtasiye, kıyafet, ayakkabı), elektrik tüketim desteği ve taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için barınma, taşıma ve yemek giderleri yardımı gibi ek destekler de sağlanıyor.

SED Hizmetleri ve "Çocuklar Güvende" Ekipleri

Yalnızca maddi yardım sağlamayan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden de yaklaşık 170 bin çocuk faydalanıyor. Bu hizmet, çocukların eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal gelişimlerini destekleyen bütüncül bir sistem olarak öne çıkıyor.

Türkiye genelinde 81 ilde görev yapan 'Çocuklar Güvende' ekipleri ise sokakta çalışan, okula devam etmeyen veya ihmal edilen çocukları tespit ederek hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Ekipler, düzenli hane ziyaretleriyle ailelere rehberlik desteği de sağlıyor.

Üniversite Öğrencilerine Ulaşım ve Finansal Yardım

Bakanlık, üniversite öğrencilerine yönelik yardımlarını da sürdürüyor. 2021'den bu yana vakıflara 2,5 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılırken, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için ek olarak yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu desteklere ek olarak, 66 bin öğrenciye sağlanan 64 milyon liralık ulaşım desteğiyle öğrencilere yılda dört adet ücretsiz bilet hakkı tanındı.