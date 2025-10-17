Köşk ilçesinin kırsal Beyköy Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl kurulan Beyköy Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği, köyde dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla keşkek hayrı gerçekleştirdi. Yaklaşık bin kişinin yaşadığı mahallede, köylüler Cuma namazının ardından köy meydanında bir araya gelerek hep birlikte keşkek ikramında bulundu.

Köy meydanında düzenlenen etkinliğe Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, köy halkı ve davetliler katıldı.

Birlik için kurulan dernek örnek oldu

Farklı bölgelerden göç alan köyde birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulan derneğin bir yıl içinde önemli çalışmalara imza attığını belirten Dernek Başkanı Mustafa Kaçar, şu ifadeleri kullandı:“İhtiyar heyetimizin desteğiyle, çoğunluğu gençlerden oluşan bir ekiple köyümüze faydalı işler kazandırmak için derneğimizi kurduk. Bu süreçte köyümüze güvenlik kamerası sistemi kurduk, okulumuzun birçok ihtiyacını karşıladık. En önemlisi ise köyümüzdeki birlik ve beraberliği güçlendirdik. Bugün de herkesin tanışıp kaynaşması amacıyla keşkek hayrı düzenledik. Hedefimiz, bu dayanışma ruhunu sürdürmek ve köyümüz için kalıcı güzellikler bırakmak.”

Dualar, ikramlar ve köy dayanışması

Programda yapılan duaların ardından katılımcılara keşkek ve aşure ikram edildi. Etkinlik, köylülerin birlik içinde geçirdiği samimi saatlerle sona erdi. Beyköy halkı, düzenlenen bu anlamlı programın geleneksel hale getirilmesini istedi.