Son Mühür- Merakla beklenen aksiyon ve gerilim filmi "Uykucu", izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerini Türk sinemasının popüler isimleri Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığı iddialı yapım, 29 Ekim 2025 tarihinde sinema salonlarında gösterime girecek. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, bir ajan hikâyesi etrafında kurgulanan film, derin bir örgütün karanlık sırlarını ve bu karanlıkta yolları kesişen iki yaralı karakterin karmaşık ilişkisini beyaz perdeye taşıyacak. Poll Films imzası taşıyan ve yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği bu proje, hem güçlü kadrosu hem de çarpıcı senaryosuyla yılın en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday.

Usta isimlerle güçlendirilmiş yıldız oyuncu kadrosu

Senaryosu Kubilay Tat tarafından kaleme alınan "Uykucu", aksiyonun yanı sıra dramatik derinliği de vadeden bir oyuncu seçimine sahip. Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun başroldeki kimyası şimdiden merak uyandırırken, kadroda sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimleri yer alıyor. Filmde; Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta oyuncular da önemli karakterlere hayat vererek hikâyenin gizemli atmosferini pekiştiriyor. Bu tecrübeli oyuncu grubu, filmin aksiyon sahnelerine derinlik katmanın yanı sıra, karakterlerin psikolojik çatışmalarını da başarıyla yansıtmayı hedefliyor.

Ferman ve Saye

Filmin merkezinde, Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Ferman ve Elçin Sangu’nun hayat verdiği Saye karakterlerinin arasındaki tehlikeli yakınlaşma yer alıyor. İki ajan, gizli bir örgütün ölümcül planlarını bozmaya çalışırken hem hayatta kalma mücadelesi veriyor hem de birbirlerine karşı duydukları hislerle sınanıyorlar. Bu karmaşık ve baskı altındaki yakınlaşma, "Uykucu"yu sadece yüksek tempolu bir aksiyon filminden ayırıyor. Karakterler, görevleri uğruna verdikleri savaşın yanı sıra, geçmişlerinden taşıdıkları yaralarla da yüzleşmek zorunda kalıyor. Filmin bu gerilim dolu alt metni, seyirciye sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik olarak da sürükleyici bir gerilim hikâyesi sunuyor. 29 Ekim'de vizyona girecek olan film, özellikle gişede büyük başarı yakalaması beklenen yapımlar arasında gösteriliyor.