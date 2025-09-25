Kanal D ekranlarının çarşamba akşamlarına damga vuran iddialı yapımı "Eşref Rüya", son bölümüyle izlenme oranlarında zirveye yerleşerek sezonda önemli bir rekora imza attı.

Büyük bir dram ve aksiyonun harmanlandığı yeni bölüm, aynı saatlerde yayınlanan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb - Fenerbahçe futbol karşılaşmasını reytinglerde geçmeyi başararak, bu sezon bir spor müsabakasını geride bırakan ilk dizi oldu. Bu olağanüstü performans, dizinin güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosunun etkileyiciliğini kanıtlar nitelikteydi. Hem geleneksel televizyon izleyicisi hem de sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir etki yaratan yapım, zirvedeki yerini pekiştirdi.

Demet Özdemir'in performansı medyayı salladı

"Eşref Rüya"nın yayınlanan yeni bölümü, izleyicileri duygusal bir fırtınanın içine çekti. Özellikle Nisan karakterinin kız kardeşi Afra'ya veda etmek zorunda kaldığı sahneler, izleyicilerin gözyaşlarını tutamamasına neden oldu. Demet Özdemir, Nisan'ın morgda kardeşini teşhis ettiği ve sonrasında mezarlıkta sergilediği feryat sahnelerinde oyunculuğuyla adeta devleşerek sahicilikten ödün vermeyen bir performans sergiledi. Ünlü oyuncunun bu sahnelerdeki güçlü dramatik derinliği, sanal medyada anında gündem oldu ve kendisine yönelik övgü dolu binlerce yorum yapıldı.

Racon sahnesiyle bölüme damga vurdu

Duygusal anların yanı sıra, dizinin ana karakteri Eşref Tek'in karizması ve racon kesme yeteneği yine ön plandaydı. Eşref'in, düşmanları Kadir'in adamlarını bir kumarhanede basarak, yürüttükleri uyuşturucu işini sonlandırmaları için meydan okuduğu gerilim dolu sahne, bölümün aksiyon dolu finaline zemin hazırladı. Eşref'in kendi canını ortaya koyarak girdiği bu tehlikeli restleşmede, adamların kendisine hitaben kullandığı "Biz hepimiz sen tek öyle mi?" repliği, izleyiciler arasında hızla yayılarak sosyal medyada en çok paylaşılan sözlerden biri haline geldi.

Kadir'in, Eşref'in bu cesur hamlesine misilleme olarak yakın dostu Gürdal'ı kaçırmasıyla bölüm sonlanırken, dizinin elde ettiği reytingler de netleşti. "Eşref Rüya", Tüm Kişiler izleyici grubunda %7,78 izlenme oranı ve %23,77 izlenme payı alarak zirveyi ele geçirdi. Ayrıca AB ve 20+ABC1 gibi önemli sosyo-ekonomik gruplarda da günün en çok izlenen dizisi unvanını korudu. Tims&B imzalı bu başarılı yapım, sürükleyici yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'deki yayın hayatına devam edecek.