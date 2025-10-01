Son Mühür- Bir dönem Beyaz Show’un vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen Candan Erçetin – Beyazıt Öztürk klip düelloları hafızalara kazınmıştı. Aradan yıllar geçse de bu tatlı rekabet unutulmadı. İstanbul konserinde sahne alan Erçetin, uzun süredir Çeşme’de yaşayan Beyazıt Öztürk’e, “gel artık konsere” mesajını mizahi bir dille iletti.

Esprili şarkı sözleri salonda kahkaha yarattı

Erçetin, sahnede söylediği şarkıya özel dizeler ekleyerek Öztürk’e takıldı:

“Ben sana çok yalvardım, konserlere gel diye… Hep bir işin var dedin, duydu bütün Türkiye. Sana güvenmenin ben bedelini ödüyorum, WhatsApp’tan yazıp durma, şimdi engelliyorum.”

Bu sözler, salondaki binlerce izleyiciyi kahkahalara boğdu.

Beyaz Show göndermesi sosyal medyada gündem oldu

Şarkısına Beyaz Show üzerinden de bir gönderme yapan Erçetin, “Eğer o şov başlarsa, çok ağlarsın kapımda… Sildim mi tam silerim, bu var benim yapımda” ifadelerini kullandı. Bu bölüm sosyal medyada hızla yayılarak, “Candan Erçetin’den Beyaz’a rest” yorumlarıyla gündem oldu.

“Halkı arkama aldım”

Gönderme dolu şarkısını “Rehberden siliyorum, sana buradan bye bye diyorum” sözleriyle bitiren sanatçı, konserin sonunda izleyicilerin alkışları eşliğinde Öztürk’e seslendi:

“Halkı arkama aldım, anlıyor musun bilmiyorum… İstanbul’dan sevgiler Beyaz’cım.”

Tatlı rekabet yeniden doğdu

Erçetin’in esprili performansı, ikili arasındaki dostlukla yoğrulmuş tatlı rekabeti yeniden hatırlattı. Yıllar önce televizyon ekranlarında başlayan ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan atışma, bu kez sahnede yeni bir boyut kazandı.