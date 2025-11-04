Son Mühür - Paris’in merkezi konumundaki Louvre Müzesi, son dönemde sadece sanat eserleriyle değil, siber güvenlik tartışmalarıyla da gündeme geldi. Fransız gazetesi Libération, müzenin güvenlik sistemlerinde “şaşırtıcı bir açık” bulunduğunu duyurdu: Video izleme sisteminin sunucu şifresi hâlâ yalnızca “LOUVRE” olarak kullanılıyordu. Olay, geçtiğimiz ay Napolyon dönemine ait 100 milyon dolarlık mücevher soygunu sonrası tekrar gündeme geldi.
Şifreler ortaya çıktı
2014 yılında Fransız Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) tarafından gerçekleştirilen denetim, müzenin zayıf şifre uygulamalarını gözler önüne serdi. Rapor, sadece Louvre sistemlerinin değil, Fransız savunma şirketi Thales Group’un güvenlik yazılımına erişim şifresinin de “THALES” olarak belirlendiğini ortaya koydu.
ANSSI raporunda şu uyarıya yer verildi:
“Bu ağa sızmayı başaran biri, eserlerin çalınmasını kolaylaştırabilir veya ciddi hasara neden olabilir.”
Zaafiyet ile gündeme geldi
Rapor, Louvre’un bilgisayar ağında hâlâ Windows 2000 işletim sisteminin kullanıldığını ve sistemlerin “teknolojik açıdan eskimiş” olduğunu kaydetti. Uzmanlar, güçlü şifreler uygulanmadığı takdirde müzenin ileride ciddi bir güvenlik ihlaliyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti:
“Louvre artık olası bir siber saldırı tehdidini görmezden gelemez.”
Tarihi soygun
18 Ekim 2025’te dört kişi, inşaat işçisi kılığına girerek müzeye sızdı ve Apollo Galerisi’nden Fransız Taç Mücevherlerini çaldı. Sekiz mücevherin toplam değeri yaklaşık 100 milyon dolar olarak belirlendi. Paris polisi, zanlıların tamamını bir hafta içinde yakaladı ancak çalınan eserler henüz ele geçirilemedi. Paris Başsavcısı Laure Beccuau, şüphelilerin “organize suç bağlantısı bulunmayan küçük çaplı hırsızlar” olduğunu duyurdu.
Tartışmalar büyüyor
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre, Mona Lisa, Venüs de Milo ve Hammurabi Kanunları gibi paha biçilemez eserlerle tanınıyor. Ancak müzenin bir dönem video izleme sistemi şifresinin yalnızca “LOUVRE” olması, kamuoyunda hem alay hem de öfke yaratmış durumda. Fransız medyası olayı “tarihi bir güvenlik ihmali” olarak nitelendirirken, uzmanlar bu skandalın sadece bir müze hatası değil, Fransa’nın kültürel mirasını dijital çağda korumadaki yetersizliğinin sembolü olduğunu belirtiyor.