Rapor, Louvre’un bilgisayar ağında hâlâ Windows 2000 işletim sisteminin kullanıldığını ve sistemlerin “teknolojik açıdan eskimiş” olduğunu kaydetti. Uzmanlar, güçlü şifreler uygulanmadığı takdirde müzenin ileride ciddi bir güvenlik ihlaliyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti:

“Louvre artık olası bir siber saldırı tehdidini görmezden gelemez.”

18 Ekim 2025’te dört kişi, inşaat işçisi kılığına girerek müzeye sızdı ve Apollo Galerisi’nden Fransız Taç Mücevherlerini çaldı. Sekiz mücevherin toplam değeri yaklaşık 100 milyon dolar olarak belirlendi. Paris polisi, zanlıların tamamını bir hafta içinde yakaladı ancak çalınan eserler henüz ele geçirilemedi. Paris Başsavcısı Laure Beccuau, şüphelilerin “organize suç bağlantısı bulunmayan küçük çaplı hırsızlar” olduğunu duyurdu.

Tartışmalar büyüyor