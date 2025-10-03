Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes sağlanması için Hamas’a yönelik barış planı çağrısını yineledi. Leavitt, “Hamas’ın bu planı kabul etme şansı var, aksi halde sonuçlar trajik olacak” dedi.

Beyaz Saray’dan net mesaj

Washington’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın barış planına vurgu yaptı. Leavitt, “Tüm dünya Başkan Trump’ı net bir şekilde duymalıdır. Hamas’ın bu planı kabul etme ve bölgede barışçıl bir geleceğe ilerleme fırsatı var” ifadelerini kullandı. Sözcü, anlaşmanın reddedilmesi durumunda ciddi sonuçların yaşanacağını belirtti.

Trump: “Son şans, aksi halde kıyamet kopacak”

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Hamas’a pazar günü Washington saatiyle 18.00’e (TSİ 6 Ekim Pazartesi 01.00) kadar süre tanımıştı. Trump, “Bütün ülkeler barış anlaşmasını imzaladı. Eğer bu son şans da değerlendirilmezse, Hamas için daha önce görülmemiş bir kıyamet kopacak. Öyle ya da böyle Orta Doğu’da barış sağlanacak” demişti.

Barış planı ve bölgesel etkiler

Barış planının kabul edilmesi halinde bölgede uzun süredir devam eden çatışmaların sona ermesi umuluyor. Ancak planın reddedilmesi durumunda askeri gerilimin artabileceği, bunun da hem Gazze hem de bölgedeki diğer ülkeler için yeni bir kriz anlamına geleceği yorumları yapılıyor.

Hamas’tan yanıt bekleniyor

Trump yönetimi, anlaşmayı kabul etmeleri için Hamas’a son bir şans tanırken gözler örgütten gelecek resmi açıklamaya çevrildi. ABD yönetimi, müzakerelerin sonucu ne olursa olsun bölgedeki barış hedefinden geri adım atılmayacağı mesajını veriyor.