Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 9’u için tutuklama, 5’i için adli kontrol talep edildi.

Soruşturma kapsamında 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser organizasyonlarıyla ilgili harcamaların kamu zararı oluşturduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

154,4 milyon TL kamu zararı iddiası

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Sayıştay ve bilirkişi raporları doğrultusunda inceleme yapıldığı belirtildi. Rapora göre, ABB tarafından düzenlenen 32 konser için toplam 154,4 milyon TL tutarında kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Suçlamalar: Görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat

Soruşturma dosyasında sanıkların, “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yargılandığı ifade edildi. Savcılık, gözaltına alınanlardan 9’unun tutuklanmasını talep ederken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmesini istedi.