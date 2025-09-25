Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın ''Sabırsızlıkla bekliyorum'' sözleriyle duyurduğu görüşme için geri sayım başladı.

Hafta başından bu yana New York'ta BM'nin toplantılarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Başkan Trump'la bir araya gelecek.

Sekiz müslüman ülke lideriyle gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yanında oturtan Trump'la, F-35, F-16, THY'larına alınması düşünülen uçaklar ve S-400 krizi gibi konularda atılacak adımlar merakla bekleniyor.

Devlet Konukevi'nde yer ayrıldı...



''Trump Erdoğan’a jest yapmış, Erdoğan ABD devlet konuk evinde konaklayacak. Trump herkesi burada misafir etmiyor.'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Hüseyin Günay,

''Erdoğan Perşembe günü Türkiye saatiyle 18-20 arasında Beyaz Saray’da olacak.

Oval Ofis’te Türk-Amerikalı gazeteciler iki lidere soru soracaklar.

ABD medyası Erdoğan’ın ‘Hamas bir direniş örgütüdür ve Trump Rusya-Ukrayna savaşını bitiremedi’ açıklamasına takmış vaziyette. Fox’a mülakat vermişti, ses getirdi.

Erdoğan-Trump büyük oranda aynı fikirdeler, ilişkileri sıcak ve samimi, beklenti pozitif bir görüşme olması.

Ancak, gazetecilerin de sorularıyla, Erdoğan-Trump özellikle Gazze ve Suriye başlıklarında farklı görüşler belirtip, tansiyonu yükseltebilir. İkisi de sözünü sakınan kişiler değil.

Erdoğan, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra direkt Türkiye’ye dönecek.'' bilgisini paylaştı.

