Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a gitti. Ziyaretin en önemli durağı ise Beyaz Saray oldu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’ın kapısında karşılandı.

Liderlerden ortak selamlama

İki lider, karşılamanın ardından basın mensuplarının önüne çıkarak kameraları selamladı. Görüntülerin ardından Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’a girerek iki lider görüşmeye başladı.

Zirvede hangi başlıklar öne çıkacak?

Merakla beklenen zirvede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Oval Ofis'ten ilk açıklama!

Oval Ofis'te basın mensuplarının karşısında ilk açıklamayı yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan ile burada olmak çok güzel. Uzun zamandır dostuz. Erdoğan'a çok saygı duyuyorum. Görüşmeden F-16 ve F-35 konularını konuşacağız. Erdoğan çetin bir adam. Birlikte Avrupa'nın dört bir yanında çok macera yaşadık. Birlikte çok güçlü ordu kurduk. Yemek yiyeceğiz ve görüşme yapacağız. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson'u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum. Bence, Gazze için anlaşmaya yakınız. Rusya Ukrayna Savaşı var. Savaş devam ediyor. Ekonomileri çok kötü durumda. 7 bin kişi öldürüldü. Ukraynalılardan çok Ruslar ölüyor. Putin’in durması gerek. Bunun için görüşeceğiz. İkili ilişkilerimizi görüşeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-35,F-16 ve Halkbankası gibi konuları etraflıca görüşeceğiz. Heybeliada ile ilgili üzerimize düşeni yapacağız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım." ifadelerini kullandı.

Caatsa yaptırımları açıklaması!

Caatsa yaptırımları hakkında kendisine yöneltilen soruya da yanıt veren Trump, "Caatsa yaptırımları kalkabilir." dedi.