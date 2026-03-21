Son Mühür - Beyaz Saray, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Devlet Yemek Salonu’ndaki anlarına ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, Takaichi’nin dans ettiği anların ilk fotoğraf olarak seçilmesi dikkat çekti. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Japonya’da tepkiler art arda geldi. Çok sayıda kullanıcı, başbakanın bu davranışını “yürüyen ulusal rezalet” sözleriyle eleştirdi. Bazı vatandaşlar ise “Pearl Harbor ve Nagasaki’yi hatırladıktan sonra nasıl dans edersiniz?” ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

''Japonya ile alay etti...''

Tartışmaları alevlendiren bir diğer detay ise önceki görüşmede yaşanan diyalog oldu. Bir muhabirin “İran’a saldırmadan önce neden müttefiklerinizi bilgilendirmediniz?” sorusuna Donald Trump, “Sürpriz istedik. Sürpriz konusunda Japonya’dan daha iyisini kim bilebilir?” yanıtını verdi. Trump ayrıca “Bana Pearl Harbor’dan neden bahsetmediniz?” ifadelerini kullandı. Bu sırada Takaichi’nin sessiz kalması dikkat çekti.

İngiliz basınından The Guardian, bu anları haberleştirirken Trump’ın Japonya ile alay ettiğini yazdı. Japonya’nın 7 Aralık 1941’de ABD’nin Hawaii’deki Pearl Harbor deniz üssüne düzenlediği saldırı, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılmasına neden olmuştu.

Tepkiler çığ gibi

Öte yandan Takaichi’nin perşembe günü düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamalar da eleştirilere neden oldu. Başbakanın, Nagasaki’ye atom bombası atan ABD’nin lideri olan Trump için “Dünya çapında barışı sağlayabilecek tek kişi” ifadelerini kullanması Japon kamuoyunda tepki çekti.

Beyaz Saray’daki dans görüntüleri ve ardından gelen bu açıklamalar, Japonya’da siyasi tartışmaları yeniden alevlendirirken sosyal medyadaki eleştirilerin de artmasına yol açtı.