Son Mühür/ Beste Temel - Efes Selçuk Belediyesi ve Karaot Yerel Tohum Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Temiz Gıdalarla Fonksiyonel Beslenme” söyleşisinde Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, sağlıklı beslenmenin bireysel değil toplumsal bir bilinç olduğunu vurguladı.

Fonksiyonel beslenme bir toplumsal bilinç

Efes Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Karaot Yerel Tohum Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Temiz Gıdalarla Fonksiyonel Beslenme” söyleşisi, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Söyleşide konuşan Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, doğallığını koruyan, katkısız ve yerel üretime dayalı gıdaların insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Harzadın, fonksiyonel beslenmenin yalnızca bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sağlık bilinci olduğunu belirtti.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yürütülen projelere övgüde bulunan Harzadın, bu çalışmaların yerel üretimi ve temiz gıdaya erişimi destekleyen örnek bir model olduğunu söyledi.

“Besinler ilacımız olmalı”

Beslenmenin yalnızca karın doyurmak değil, yaşam kalitesini belirleyen bir sağlık unsuru olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Harzadın, Türkiye’nin obezite haritasında üst sıralarda yer aldığına dikkat çekti. “Bugün yediğimiz yiyecekler torunlarımızın sağlığını belirliyor. Besinler içi boş, yüksek kalorili hale geldiğinde hücrelerimiz beslenmiyor. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Unutmayalım ki besinler ilacımız olmalı.”

Sağlıklı yaşam için bilinçli tüketim çağrısı

Etkinlik sonunda katılımcılar, Prof. Dr. Harzadın’a sağlıklı beslenme ve yerel üretim üzerine sorular yöneltti. Yoğun ilgi gören söyleşi, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün temiz gıda ve yerel üretim odaklı çalışmalarının toplumsal farkındalık açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha ortaya koydu.