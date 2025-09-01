Son Mühür - Hafta içi sabahları ekrana gelen “Yeni Bir Sabah” programında yer almayan İsmail Küçükkaya’nın neden yayında olmadığı merak ediliyor. Deneyimli sunucunun programdan ya da Halk TV’den ayrılıp ayrılmadığı ise gündemdeki yerini koruyor.

İsmail Küçükkaya programda yer almadı

Halk TV’de hafta içi her sabah ekranlara gelen "Yeni Bir Sabah" programına, 1 Eylül Pazartesi itibarıyla İsmail Küçükkaya’nın geri dönmesi bekleniyordu. Ancak programı Küçükkaya yerine Ekrem Açıkel’in sunduğu görüldü. Daha önce Gözde Şeker’in de sunuculuk yaptığı programla ilgili Küçükkaya’nın neden yer almadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Halk TV'den ayrıldığı iddia edildi

İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’den ayrıldığı yönündeki iddialar, 1 Eylül Pazartesi günü ekranlarda yer almamasıyla gündeme geldi. Ancak şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olan Küçükkaya, sabah kuşağında “Yeni Bir Sabah” programıyla izleyici karşısına çıkmaya başlamıştı. Şu an için ayrılığı doğrulayan bir açıklama bulunmazken, deneyimli sunucunun kısa bir aranın ardından programa döneceği tahmin ediliyor.