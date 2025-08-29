Son Mühür- İsviçre’nin Lozan ekibine karşı evinde aldığı yenilginin ardından kredini tüketen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’le yollar ayrıldı.

Taraftarla uzun süredir yıldızı barışmayan Solskjaer’in yerine taraftarın en çok istediği isim olarak öne çıkan Sergen Yalçın’la iki yıllık el sıkışıldı.

Beşiktaş kongre üyesi Murat Özen Sergen Yalçın’la el sıkışılması öncesi neler yaşandığını anlattı.

Özen’in paylaşımı şöyle...

Mağlubiyetin ardından Başkan Serdal Adalı 23:30 gibi Sergen hocayı arıyor ve evine davet ediyor. Görüşmeler orada başlıyor.

03:30 gibi 2 yıllık anlaşma sağlanıyor.

Sergen Hoca Atiba’yı teknik ekipte görmek istiyor. Atiba yurt dışında. Görüşülecek.

Sergen hoca bu akşam ki antrenmanda ekibiyle yer alacak.

Sergen hoca mutlak kanat transferi istiyor.

Sergen Yalçın’dan ilk mesaj...

Sergen Yalçın’la birlikte program yapan Candaş Tolga Işık da Yalçın’la sohbetini paylaştı. Işık, ‘’ Az önce Sergen Yalçın’la konuştum, “İşin zor, Allah yardımcın olsun hocam” dedim. “Ne zaman kolay oldu ki” dedi.’’ Cevabı verdiğini söyledi.