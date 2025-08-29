Adem Bona, NBA’de Philadelphia 76ers forması giyen ve A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda önemli bir rol üstlenen genç bir basketbolcu. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) öncesinde Letonya maçı için açıklamalarda bulunan Bona, madalya hedefiyle turnuvaya hazır olduklarını belirtti. Peki, Adem Bona kimdir, nereli ve Türk mü? İşte başarılı basketbolcunun hayatı ve kariyerine dair detaylar.

Adem Bona’nın hayatı ve kökeni

Adem Bona, 28 Mart 2003 tarihinde Nijerya’nın Lagos kentinde, Ikechukwu Stanley Okoro adıyla dünyaya geldi. Beş çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Bona, aslen Nijeryalı. Çocukluğunda futbolla ilgilenen Bona, uzun boyu nedeniyle basketbola yöneldi. Yaklaşık bir yıl basketbol oynadıktan sonra yeteneği, Türk antrenör Türkay Çakıroğlu’nun dikkatini çekti. Çakıroğlu’nun yönlendirmesiyle 13 yaşında ailesini geride bırakarak Türkiye’ye gelen Bona, Türk vatandaşlığına geçti ve adını Adem Bona olarak değiştirdi. Türkiye’ye yerleşmesiyle Türk milli takımlarında forma giymeye başlayan Bona, Türk statüsünde oynuyor ve kendini Türk olarak tanımlıyor.

Basketbol kariyeri ve başarıları

Adem Bona, basketbol kariyerine İstanbul Basket altyapısında başladı ve 2019’da Pınar Karşıyaka’ya transfer oldu. Aynı yıl FIBA U16 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek 14.1 sayı, 10.3 ribaund ve 4 blok ortalamalarıyla turnuvanın en iyi beşine seçildi. 2020’de ABD’ye taşınarak Napa’daki Prolific Prep’te oynadı ve 2021’de UCLA Bruins’e katılarak NCAA’de boy gösterdi. UCLA’de Pac-12 Yılın Çaylağı ve Yılın Savunma Oyuncusu ödüllerini kazanan Bona, savunmadaki sertliği ve atletizmiyle dikkat çekti. 2024 NBA Draftı’nda Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 41. sıradan seçilen Bona, NBA’de maç başına 12.4 sayı, 5.9 ribaund ve 1.8 blok ortalamalarıyla oynadı. Özellikle Utah Jazz maçında 14 sayı, 15 ribaund ve 5 blokla kariyer rekoru kırdı.

Türk mü? EuroBasket 2025 hedefleri

Adem Bona, Türk vatandaşlığına sahip olduğu için Türk milli takımlarında oynama hakkına sahip. Kendisi, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmekten gurur duyduğunu sıkça ifade ediyor. 26 Ağustos 2025’te Letonya ile oynanacak EuroBasket 2025 A Grubu maçından önce yaptığı açıklamada, turnuvaya madalya hedefiyle hazırlandıklarını vurguladı. Arena Riga’da ev sahibi Letonya’ya karşı oynayacakları ilk maçın önemine dikkat çeken Bona, takımın güçlü kadrosu ve başantrenörüyle iddialı bir başlangıç yapmayı planladıklarını belirtti. Türk basketbolunun yükselen yıldızı olarak görülen Bona, hem NBA’de hem de milli takımda geleceğin en önemli oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor.