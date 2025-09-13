İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleşen Dünya Boks Şampiyonası, Türk sporcuların başarılı performanslarına sahne olmaya devam ediyor. Kadınlar 51 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, yarı final karşılaşmasında ringe çıkarak adını finale yazdırdı. M&S Bank Arena'da düzenlenen şampiyonada, Çakıroğlu'nun rakibi Özbekistan'dan Feruza Kazakova'ydı.

Son derece çekişmeli geçen bu zorlu müsabakada Buse Naz, stratejik ve üstün bir performans sergileyerek rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Çakıroğlu, kariyerinde dördüncü kez bir Dünya Şampiyonası finalinde dövüşme şansını yakaladı. Daha önce bu önemli turnuvada bir altın ve iki gümüş madalya kazanmış olan milli sporcumuz, bu kez de altın madalya hedefiyle ringe çıkacak.

Büyük organizasyonlarda 10. Final heyecanı

Buse Naz Çakıroğlu için bu başarı, sadece bir şampiyona finali olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Olimpiyatlarda iki, Avrupa şampiyonalarında ise dört kez final tecrübesi yaşayan başarılı boksör, bu son zaferle birlikte büyük organizasyonlardaki final sayısını 10'a yükseltti.

Final mücadelesinde Buse Naz, dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistanlı güçlü rakibi Alua Balkibekova ile karşılaşacak. Bu kritik final müsabakası, yarın TSİ 20.00'de başlayacak ve tüm spor camiasının gözü bu karşılaşmada olacak.

"Gümüşten sıkıldım, altın için dövüşeceğim"

Yarı final zaferinin ardından duygularını paylaşan Buse Naz Çakıroğlu, mutluluğunu dile getirirken altın madalya arzusunu da net bir şekilde ifade etti. Artık her sıklette müsabakaların giderek zorlaştığını belirten Çakıroğlu, "Teknik olarak eksik sporcu bile savaşarak madalya kazanmak istiyor. Çok zor ama güzel bir maçtı. İnşallah Büşra'yla birlikte (Büşra Işıldar) altın madalyalarla dönmek istiyoruz." dedi.

Büyük organizasyonlarda 10. kez final oynayacak olmasının hatırlatılması üzerine ise kararlılığını vurgulayan Çakıroğlu, "Bu sefer gümüş olmasın, gümüşten sıkıldım. Artık altın alacağım ve bu şampiyonayı en güzel şekilde tamamlayacağız." sözleriyle finaldeki hedefi belirtti.

Müsabakayı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da tribünden takip etti. Ayrıca, milli takım arkadaşları ve özellikle olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Buse Naz'ı bu önemli maçında yalnız bırakmayarak büyük bir destek sergiledi.