Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanşında Lausanne karşısında 1-0 mağlup olduktan sonra teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, ikinci kez Sergen Yalçın’la anlaşarak Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi.

Sergen Yalçın Resmen Göreve Başladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın onayıyla 52 yaşındaki teknik adam, takımın başına geçerek ikinci dönemini başlattı. İddiaya göre, Yalçın ile iki yıllık anlaşma sağlandı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde İlk Çalışma

Sergen Yalçın, anlaşmanın ardından Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi. Yalçın'ın bugün takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor. Beşiktaş, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.

Siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunda çifte şampiyonluk yaşamıştı. Ligde ve Türkiye Kupası’nda zafere ulaşan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde toplam 79 maçta 45 galibiyet aldı.

Geçen Sezon Reddetmişti

Başkan Adalı, ilk başkanlık döneminde de Yalçın’ı göreve getirmek istemiş ancak tecrübeli teknik adam o dönemde teklifi kabul etmemişti. Bu kez “evet” yanıtı alındı.