Son Mühür - Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Portekiz temsilcisiyle anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 22,5 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 2,5 milyon euroluk performansa dayalı bonus maddeleri de yer aldı.

Yağız Sabuncuoğlu transferi duyurdu

Transfer gelişmesini spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu kamuoyuna aktardı. Uzun süredir gündemde olan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, kulüpler arasında resmi evrakların hazırlanma sürecine geçildiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya veda etti

Milli futbolcu, sabah saatlerinde Benfica tesislerine giderek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Antrenmana çıkmayan Kerem’in, kulüp çalışanlarıyla da helalleştikten sonra kişisel eşyalarını topladığı belirtildi. Böylece oyuncunun Benfica macerası resmen sona ermiş oldu.

Fenerbahçe taraftarı heyecanlı

Fenerbahçe’nin yeni sezon yapılanmasında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Kerem Aktürkoğlu’nun transferi, sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden milli futbolcuya yoğun ilgi gösterirken, Kerem’in takıma katılmasıyla hücum hattının güçleneceği ifade ediliyor.