Son Mühür- Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaştı.

İlk maçta alınan golsüz beraberliğin ardından, Vodafone Park’ta etkisiz bir futbol sergileyen siyah-beyazlılar 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş, Avrupa kupalarına erken veda etti.

Solskjaer dönemi sona erdi

Karşılaşmanın ardından olağanüstü yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’in sözleşmesi feshedildi

TRT Spor’un haberine göre; yönetim hızlı bir şekilde yeni teknik direktör arayışına girdi ve Sergen Yalçın ismi ön plana çıktı.

Sergen Yalçın yeniden Beşiktaş’ta

Beşiktaş yönetimi, taraftarların uzun süredir yeniden görmek istediği deneyimli çalıştırıcı Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Yalçın’ın bugün siyah-beyazlı ekibin başında ilk antrenmanına çıkması bekleniyor. Kulübün, 2 yıllık resmi sözleşmeyi kısa süre içinde açıklayacağı öğrenildi.

Başarılarla hatırlanan bir dönem

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta en son Ocak 2020 - Aralık 2021 tarihleri arasında görev yapmıştı. Siyah-beyazlıların 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası’nı kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Bu süreçte Beşiktaş’ın başında 79 resmi karşılaşmaya çıkan Yalçın, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet almıştı.

1.84 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam, Beşiktaş camiasında unutulmaz bir iz bırakmıştı.