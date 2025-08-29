Beşiktaş Kulübü, Libyalı orta saha oyuncusu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati’nin sezon sonuna kadar Hellas Verona’ya kiralandığını resmen açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, oyuncunun geçici transferi için İtalyan ekibinden 2 milyon Euro bonservis bedeli alınacağı belirtildi.

Satın alma opsiyonu 7 milyon Euro

Beşiktaş’ın aktardığı bilgiye göre, Verona kulübü sözleşmeye satın alma opsiyonu da ekledi. Buna göre Serie A temsilcisi, 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık oynayacak Al-Musrati’yi 7 milyon Euro karşılığında kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

Al-Musrati’nin Beşiktaş kariyeri

2024 yılında siyah-beyazlı formayı giymeye başlayan Al-Musrati, kısa sürede orta sahadaki mücadele gücü ve oyun zekâsıyla dikkat çekmişti. Ancak Beşiktaş yönetimi, oyuncunun Avrupa’dan gelen tekliflere açık olduğunu daha önce de belirtmişti.

Hellas Verona’da yeni sayfa

Serie A’da mücadele eden Hellas Verona, Al-Musrati transferiyle orta saha hattını güçlendirmeyi hedefliyor. İtalyan temsilcisi, bu anlaşmayla hem kiralık olarak tecrübeli bir ismi kadrosuna katarken hem de satın alma opsiyonuyla gelecek için önemli bir yatırım imkânı elde etmiş oldu.