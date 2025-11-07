Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen ve derbide kendi sahasında Fenerbahçe’ye mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda devre arasında önemli kararlar alınması bekleniyor.

Yalçın: İlk neşter devre arasında

Göreve geldikten sonra takımın performansını toparlamayı hedefleyen Sergen Yalçın’ın, ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasına dair kararlı adımlar atacağı belirtiliyor. Takımdaki verimsiz isimlerin ayrılığı gündeme gelirken, kadroda kontenjan sorunu yaşamamak için bazı oyuncularla yolların ayrılması planlanıyor.

Svensson ve Jurasek için ayrılık iddiası

Sabah Gazetesi’nin haberine göre Beşiktaş’ta ilk ayrılık kararı verilen isimler Jonas Svensson ve David Jurasek oldu.

Yalçın’ın raporu doğrultusunda iki futbolcunun da ocak ayında takımdan gönderilmesinin hedeflendiği öne sürüldü. Yönetimin de bu karara sıcak baktığı ve sürecin hızla ilerlediği ifade edildi.

Jurasek kiralık gelmişti

Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiralanan David Jurasek, beklentileri karşılayamayan isimlerin başında geliyor. Siyah-beyazlı yönetimin, devre arasında oyuncunun kulübüyle masaya oturarak sözleşmenin feshi için girişimde bulunacağı belirtiliyor.

Svensson’un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

32 yaşındaki sağ bek Jonas Svenssonun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olsa da, Beşiktaş’ın oyuncuyla yolları ocak ayında ayırmak istediği iddia edildi.