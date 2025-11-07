Son Mühür- UEFA Avrupa Ligi'nin en tartışmalı pozisyonu haline gelen Jhon Duran'ın çekilmesi penaltı mıydı? Penaltı değil miydi? sorusunu TFF eski Hakem İşleri Müdürü Burçin Keskin değerlendirdi.

A Spor'a konuk olan Burçin Keskin, maç içinde Fenerbahçeli futbolcuların başta Talisca olmak üzere kendini çok rahat yere bıraktıklarına işaret ederek bu tablonun maçon hakemi Hollandalı Allard Lindhout'un kararlarını etkilediğine dikkat çekti.

VAR hakemi öncesine işaret etti...



Burçin keskin, ''Hakem, Jhon Duran'ın çekilmesine saha içerisinde penaltı verecekti ancak VAR hakemi, "İlk çekmeyi de sana göstereceğim" dedi ve hakem, bu yüzden 'hücum faul' kararını verdi." açıklamasında bulundu.



Karşılaşmanın son anlarında Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu John Duran kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Çek futbolcu tarafından şortundan çekilerek durdurulmuş, VAR'dan gelen uyarının ardından yapılan inceleme sonucu Hakem Lindhout pozisyonda penaltı olmadığına hükmetmişti.

Deplasmandan 0-0'lık sonuçla dönen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükseltti.