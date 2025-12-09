Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 Aralık 2025'te gözaltına alınan 38 kişi, dün mahkemeye çıkarıldı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın da aralarında bulunduğu birçok isim tutuklanırken, şüphelilerin savcılık ifadeleri ile mahkemede yaptıkları savunmalar gün yüzüne çıktı.

3.5 Milyon TL

2020-2021 sezonu başında Fenerbahçe’ye katılan Mert Hakan Yandaş, geçen yıl sarı-lacivertlilerle sözleşmesini uzatmıştı. Yandaş, mahkemede yaptığı savunmada aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu söyledi. Futboldan 9 ay men cezası bulunan Galatasaraylı 23 yaşındaki Metehan Baltacı ise ifadesinde aylık kazancını 1,5 milyon TL olarak belirtti.