Son Mühür- Rumen basınından GSP’ye röportaj veren Pascal Nouma, 2000 yılında oynanan Beşiktaş–Galatasaray derbisine dair çarpıcı ifadeler kullandı. O dönem sahada Hagi ile gerginlik yaşadıklarını belirten Nouma, olayın soyunma odası koridoruna taşındığını söyledi.

Nouma, “Hagi bana ve anneme küfür etti. Kendini mafya gibi tanıttı. Çok sinirlendim. Hatırlıyor musun Hagi? Seni koridorda tokatlamıştım. O anı hala unutamıyorum.” sözleriyle yaşananları aktardı.

Hagi sözleri gündem oldu

Pascal Nouma’nın “koridorda Hagi’yi tokatladım” ifadesi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, futbolseverler arasında çok konuşuldu. Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları, olayın geçmişte yaşandığı döneme dair farklı yorumlar yaptı.

“Tam bir centilmen”

Nouma, aynı röportajda Galatasaray’ın UEFA Kupası zaferinde önemli payı olan Gheorghe Popescu hakkında da konuştu. Popescu’yu “tam bir centilmen” olarak nitelendiren Fransız eski futbolcu, “Popescu adeta bir melek gibiydi. Sahada sertti ama karakteriyle örnek bir insandı.” ifadelerini kullandı.

2000’li yılların başında Beşiktaş forması giyen Pascal Nouma, saha içindeki enerjisi ve agresif oyun tarzıyla siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimler arasında yer alıyor. Nouma, futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye’de televizyon programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.