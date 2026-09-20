Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Fenerbahçe, sahadan 8-0 galip ayrıldı.
Milli ara öncesi puan kaybı yaşamak istemeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligin zayıf takımı karşısında baştan sona oynadıkları oyunu bol golle süsledi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi (4), Mason Greewood (2), İrfan Can Kahveci ve Guendouzi kaydetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'a yükseltirken, Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri milli aranın ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak, Eyüpspor ise İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.
1994'ten beri ilk
Sarı-lacivertliler lig tarihinde en son 1994 yılında bir maçta 8 gol kaydetme başarısı göstermişti. Fenerbahçe 1994 senesinde ligde Kayserispor'u 8-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe ayrıca lig tarihinde 4. kez bir rakibi 8-0'lık skorla mağlup etme başarısı gösterdi.