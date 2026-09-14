Kritik 90 dakika öncesinde sarı-lacivertli camiada moraller yüksek. Teknik heyet, deplasman baskısını kırıp üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Gaziantep temsilcisi ise taraftarı önünde güçlü rakibine geçit vermemek için savunma kilidini sağlam tutacak. Gözler santra vuruşuna kilitlendi.

Mücadele taktik satranca sahne olacak. İki ekip de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla ayak basacak. Geri sayım sürüyor.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki lig mücadelesi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak kritik randevuda hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Karşılaşmayı tribünden takip edemeyen futbolseverler, 90 dakikanın tüm heyecanını beIN Sports ekran başında yaşayacak. Düdük sesi bekleniyor.

Karşılaşma detayı Maç bilgisi Müsabaka Trendyol Süper Lig 5. hafta Tarih ve başlama saati 14 Eylül 2026 - 20.00 Stadyum Gaziantep Stadyumu Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen Canlı yayın kanalı beIN Sports 1

Karşılaşma öncesi takımlarda son durum ve eksikler

Ev sahibi Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetiminde ikinci sınavına çıkıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Nazım Sangare, Fuat Bavuk ve Ali Osman Kalın bu akşam formadan uzak kalacak. Taraftarı önünde dirençli bir futbol sergilemek isteyen ev sahibi, orta alanda Maxim liderliğinde hızlı geçiş fırsatları kollayacak.

Konuk ekip Fenerbahçe cephesinde ise sakatlığı bulunan İspanyol hücumcu Marco Asensio kafilede yer almıyor. Teknik patron İsmail Kartal, hücum hattında Kerem ve Greenwood ikilisine güveniyor. Kanat organizasyonlarıyla rakip ceza sahasını abluka altına almayı planlayan sarı-lacivertliler, hataya yer bırakmak istemiyor. Düdük Mehmet Türkmen'de.

Sahaya çıkacak muhtemel 11 kadroları

Ev sahibi ekibin kalede Tobiasz; savunmada Abena, Arda, Perez ve Kerim; orta alanda Meleke, Maxim, Gidado ve Kozlowski; ileri uçta ise Halil ile Soreșcu tertibiyle sahaya dizilmesi bekleniyor.

Konuk Fenerbahçe ise sahaya kalede Ederson; geride Nathan Aké, Škriniar, Brown ve Semedo dörtlüsüyle adım atacak. Orta alanda Guendouzi ile Kanté yükü taşırken hücum hattını İrfan Can, Kerem, Greenwood ve Murio şekillendirecek. 90 dakika nefes kesecek.