Puan tablosunda makas daralırken her iki teknik heyet de sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak. Kadir Has Stadyumu tribünlerinde yerini alamayan futbolseverler ise ekran başına geçmek için geri sayıma geçti. Düdük sesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ev sahibi ekip iç saha avantajıyla galibiyet serisi yakalamak istiyor. Sarı-siyahlı konuk takım ise zorlu deplasmandan kayıpsız dönüp zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Heyecan dorukta.

Kayserispor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak kritik randevu, futbolseverlerle televizyon başında buluşacak. Karşılaşma aynı zamanda beIN Sports ekranlarından da canlı takip edilebilecek.

Karşılaşma detayı Maç bilgisi Müsabaka Trendyol 1. Lig 7. hafta kapanış maçı Tarih ve başlama saati 14 Eylül 2026 - 20.00 Stadyum Kadir Has Stadyumu Canlı yayın kanalı TRT Spor

Karşılaşmanın hakem kadrosunda kimler var?

Kayserispor İstanbulspor randevusunu Eskişehir bölgesi üst klasman hakemi Turgut Doman yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu kararıyla Doman'ın yardımcılıklarını Mehmet Pekmezci ile Barış Çiçeksoyu üstlenecek. Kenar yönetiminde dördüncü hakem olarak Doğukan Yıldırım bekleyecek. Karşılaşmanın gözlemci koltuğunda ise Recep Sürhat Müniroğlu oturacak.

Düdük Turgut Doman'da. Hakem triyosunun faul ve kart kararları sahadaki tansiyonu doğrudan etkileyecek.

İki takımın sahaya yansıyacak son durumu

Ev sahibi Kayserispor, hakem Turgut Doman'ın görev aldığı önceki dört lig randevusunda iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak yüzde 50 kazanma oranı yakaladı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, orta sahada baskı kurup kanat akınlarıyla sonuca gitmeyi planlıyor.

Konuk ekip İstanbulspor ise sağlam savunma kurgusuyla rakibin hücum hattını kilitleyip hızlı geçiş fırsatları kollayacak. Sahaya ilk 11'de çıkacak isimlerin sergileyeceği mücadele gücü puanın rengini belirleyecek. 90 dakika nefes kesecek.