Trendyol Süper Lig’in altıncı haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük aranın ardından hazırlıklarını yeniden hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekip, günün antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Sergen yalçın yönetiminde çalışma

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak planlandı. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Çift kale maçlarla sona erdi

Pas organizasyonlarının ardından futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla günü tamamladı. Oyuncuların tempolu mücadelesi dikkat çekerken, çalışmaların yüksek motivasyonla geçtiği gözlendi.

Basına kapalı antrenman

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman basına kapalı şekilde yapıldı. Beşiktaş, hazırlıklarına önümüzdeki günlerde de devam edecek.