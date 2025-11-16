Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında ligin yeni ekiplerinden Trabzonspor, sahasında Beşiktaş GAİN’i ağırladı. Hayri Gür Spor Salonu’ndaki mücadelede siyah-beyazlılar maç boyunca üstün bir oyun sergiledi ve parkeden 98-84 galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, bu sonuçla ligdeki 4. mağlubiyetini aldı ve puanını 12’de bıraktı.

Namağlup liderlik devam ediyor

Bu sezon oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Beşiktaş GAİN, puanını 16’ya yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, hem hücumda hem savunmada istikrarlı performansıyla sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardı.

Tarihi seri: Beşiktaş’ın en iyi başlangıcı

Beşiktaş GAİN, Trabzonspor galibiyetiyle kulüp tarihine geçti. Dusan Alimpijevic yönetimindeki takım, Basketbol Süper Ligi'nde ilk 8 maçını kazanan ilk Beşiktaş kadrosu oldu.

Bu performans, siyah-beyazlıların lig tarihindeki en başarılı sezon başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

Alimpijevic: “Bu oyuncu grubuyla gurur duyuyorum”

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, tarihi başarıya vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Az önce bana kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcını yaptığımızı söylediler. Sezon başında kulüp tarihine geçtik. Bu da ne kadar özel bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu gösteriyor. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ayrıca bütün taraftarımızla da gurur duyuyorum.”

Alimpijevic, takımın disiplinli çalışmasının ve taraftar desteğinin başarının ana unsurları olduğunu belirtti.

Trabzonspor direnmesine rağmen üstünlüğü kıramadı

Maç boyunca zaman zaman farkı kapatmayı başaran Trabzonspor, güçlü rakibine karşı oyunun kontrolünü eline alamadı. Bordo-mavililer, savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle skor üretse de galibiyete uzanamadı.

Takımın yeni kurulan bir kadro olmasına rağmen mücadele gücünün yüksek olduğu, ilerleyen haftalarda performans grafiklerinin yükselebileceği kaydedildi.

Beşiktaş’ın form grafiği yükseliyor

Siyah-beyazlı takımın hücumda yüksek tempolu basketbolu, rotasyonun genişliği ve savunmadaki agresif yapısı dikkat çekmeye devam ediyor. Takımın ligdeki namağlup serisinin, önümüzdeki haftalarda da konuşulması bekleniyor.