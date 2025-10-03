Son Mühür - PFDK, hakem Arda Kardeşler’e 15 gün süreyle görevden men cezası uygulandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, kararın ilgili karşılaşmadaki değerlendirmeler doğrultusunda alındığı belirtildi.

PFDK açıkladı

"Üst Klasman Hakemi ARDA KARDEŞLER'in, MHK Talimatı'nın 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Neler yaşandı?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında orta alanda verdiği karar nedeniyle tartışmaların odağına yerleşen hakem Arda Kardeşler, tepkilerin hedefi oldu. Maç sonrası konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" ifadelerini kullandı.