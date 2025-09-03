Akdeniz Üniversitesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Üniversitenin birçok bölümü, yüksek puanlı adayların tercih listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Turizm fakültesi yine zirvede

Üniversitenin Turizm Fakültesi, 2017’den bu yana Türkiye’deki tüm turizm fakülteleri arasında tüm bölümleriyle birinciliğini korudu.

Ziraat fakültesinden Türkiye dereceleri

Tarım kenti Antalya’da nitelikli mezunlar yetiştiren Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerinde Türkiye birincisi; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri bölümlerinde ise Türkiye ikincisi oldu.

Tıp Fakültesi ilk tercih edilenler arasında

İlkleriyle öne çıkan Tıp Fakültesi, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Türkiye’de en çok tercih edilen fakülteler arasında yer aldı. Fakülte, bu yıl YKS’de 831’inci sıradaki öğrenciyi bünyesine kattı.

Diş Hekimliği Fakültesi sıralamasını yükseltti

Kliniklerinde dijital teknoloji ve yapay zeka uygulamalarıyla dikkat çeken Diş Hekimliği Fakültesi, devlet üniversiteleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından üst sıralarda yer aldı. Fakülte, başarı sıralamasını 27 bin bandından 24 bine çıkararak tavan puanda 8’inci, taban puanda ise 10’uncu sıraya yükseldi.

Mühendislik Fakültesi ve yeni bölümler

Mühendislik Fakültesi, başarı grafiğini bu yıl da yukarı taşıdı. Geçen yıl ilk kez öğrenci alan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü, Türkiye genelinde ilk 6 program arasında yer aldı.

Hemşirelik ve uygulamalı bilimlerde başarı

Hemşirelik Fakültesi, devlet üniversiteleri arasında 9’uncu sırada tercih edildi. Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 33 devlet üniversitesi arasında birinci, Finans ve Bankacılık Bölümü 34 üniversite arasında ikinci, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ise 38 üniversite arasında üçüncü oldu.