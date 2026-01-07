Berkshire Hathaway, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu belgede yeni CEO'sunun yıllık ücretinin 25 milyon dolar olduğunu resmen duyurdu. Bu rakam, şirketin eski CEO'su Warren Buffett'ın aldığı 100 bin dolarlık maaşın tam 250 katı anlamına geliyor. 95 yaşındaki Buffett, 55 yıllık CEO'luk kariyeri boyunca herhangi bir prim veya hisse ödülü kabul etmemiş, mütevazı maaşıyla tanınmıştı.

Greg Abel kimdir?

62 yaşındaki Greg Abel, Berkshire Hathaway'de uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunuyor. 2018 yılından bu yana şirketin sigorta dışı operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Abel, aynı zamanda Berkshire Hathaway Energy'nin başkanlığını yürütüyordu. Warren Buffett, 2021 yılında kaleme aldığı hissedar mektubunda bu enerji şirketini grubun dört mücevherinden biri olarak tanımlamıştı.

Abel'in Berkshire bünyesindeki kariyeri, başarılı yönetim becerisi ve operasyonel uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Buffett'a kıyasla daha sahaya inen ve operasyonel detaylara yakın bir liderlik tarzıyla tanınan Abel, şirket içinde saygın bir konuma sahip. Geçtiğimis yıl Abel'in kazancı 21 milyon dolar seviyesindeydi. Bu rakam, S&P 500 şirketlerinin CEO'larına ödenen ortalama maaşın üzerinde bir tutar.

Warren Buffett'tan tarihi devir teslim

Warren Buffett, geçtiğimiz yılki genel kurulda 95 yaşında olduğunu hatırlatarak CEO görevini bırakacağını açıklamıştı. Yönetim kurulu, kısa süre sonra Abel'i oybirliğiyle yeni CEO olarak seçti. Buffett toplantıda önemli bir açıklama yaparak, "Artık Greg'in yıl sonunda şirketin CEO'su olması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg verilerine göre Buffett'ın kişisel serveti 150 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve dünyanın en zengin onuncu kişisi konumunda yer alıyor. Buffett, CEO maaşı almayı tercih etmemesine rağmen, Berkshire Hathaway'deki hisse sahipliği sayesinde bu servete ulaştı. 55 yıllık CEO'luk döneminde şirketi küçük bir tekstil firmasından dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden birine dönüştürdü.

Yatırım dünyasında yeni dönem

Yatırımcılar, Greg Abel'in şirketin mevcut yatırım felsefesini koruyacağını bekliyor. Buffett'ın oluşturduğu değer yatırımı stratejisi ve uzun vadeli yaklaşım, Berkshire Hathaway'in başarısının temel taşlarını oluşturuyor. Abel'in bu prensiplerine sadık kalması, hissedarlar için önemli bir güvence kaynağı.

Ancak Abel, Buffett'tan farklı bir yönetim tarzı getirmesi beklenen bir lider. Daha operasyonel detaylara odaklanan ve sahada aktif rol alan bir CEO profili çizen Abel, şirketin günlük işleyişinde daha görünür olabilir. Bu yaklaşım, Berkshire'ın şirket portföyündeki firmaların yönetiminde farklılıklar yaratabilir.

Berkshire Hathaway'in geleceği

25 milyon dolarlık yıllık maaş paketi, Abel'in Berkshire Hathaway'deki rolünün önemini vurguluyor. Şirketin karmaşık yapısı, çok sayıda bağlı şirketi ve trilyon dolarlık piyasa değeri göz önüne alındığında, bu ücret seviyesi Fortune 500 şirketlerinin CEO maaşlarıyla uyumlu görünüyor.

Berkshire Hathaway, sigorta, enerji, demiryolu, perakende ve imalat gibi birçok sektörde faaliyet gösteren holding şirketi olarak bilinir. Ayrıca Apple, Coca-Cola ve American Express gibi büyük şirketlerde önemli hisse sahipliği bulunuyor. Abel'in bu çeşitli portföyü nasıl yöneteceği ve hangi yatırım stratejilerini benimseyeceği, finans dünyası tarafından yakından izlenecek.