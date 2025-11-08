A Milli Takım kampından izinsiz ayrıldığı için kadro dışı bırakılan Berke Özer, bu kez Lille formasıyla sergilediği performans nedeniyle gündemde. 25 yaşındaki kaleci, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan son iki maçta yaptığı hatalarla Fransız basınının hedefi haline geldi.

Lille, Avrupa’da üst üste iki yenilgi aldı

Fransız ekibi Lille, UEFA Avrupa Ligi’nde son iki maçından puan çıkaramadı. İlk olarak sahasında PAOK’a 4-3 mağlup olan Lille, ardından deplasmanda Kızılyıldız’a 1-0 yenildi. Her iki maçta da kalede Berke Özer görev yaparken, genç file bekçisi yediği goller ve yaptığı hatalarla büyük eleştiri topladı.

PAOK maçında ıslıklandı

Lille taraftarları, PAOK karşılaşmasında yediği hatalı goller sonrası Berke Özer’i ıslıklarla protesto etti. Fransız basınında yer alan değerlendirmelerde, özellikle ikinci yarıda yenilen gollerde Berke’nin pozisyon hataları yaptığı vurgulandı. Maçın ardından bazı taraftar grupları sosyal medyada kalecinin kulübeye çekilmesi gerektiğini savundu.

Kızılyıldız maçında penaltıya sebep oldu

Avrupa Ligi’nin bir sonraki haftasında oynanan Kızılyıldız – Lille mücadelesinde de Berke’nin şanssızlığı devam etti. Maçın 62. dakikasında yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebep olan genç kaleci, takımının 1-0’lık mağlubiyetinde kritik bir paya sahip oldu. Bu sonuçla Lille grupta geriye düşerken, Fransız taraftarlar ve spor yorumcuları Berke’nin performansını yeniden tartışmaya açtı.

Fransız basını: “Kalede yanlış tercih”

Fransa’da yayımlanan spor gazeteleri, Berke Özer’in performansını sert ifadelerle ele aldı. Yorumlarda, Lille’in Lucas Chevalier’nin ayrılığının ardından kalede yanlış tercih yaptığı ve Berke’nin “takımın temposuna ayak uyduramadığı” ifadelerine yer verildi. Bazı köşe yazarları ise genç kalecinin mental olarak baskı altında olduğu yorumunda bulundu.

Teknik direktör ve takım arkadaşlarından destek

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, oyuncusuna sahip çıkarak eleştirilere tepki gösterdi: “Berke çok çalışkan bir kaleci. Hatalar futbolun bir parçası. Takım olarak arkasındayız.” dedi.

Takım kaptanı ve bazı futbolcular da genç kaleciye moral verdi. Berke’nin ise moral bozukluğuna rağmen antrenmanlarda tempoyu düşürmediği öğrenildi.

A Milli Takım sonrası yeni bir sınav

Berke Özer, A Milli Takım kampından izinsiz ayrılması nedeniyle geçtiğimiz ay kadro dışı bırakılmıştı. Son haftalardaki form düşüklüğüyle birlikte kariyerinde zor bir dönemece giren genç kaleci, yeniden çıkış yakalamak için çalışıyor.